Спецслужби США вважають, що зустріч Путіна і Трампа перевершила очікування Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Спецслужби США і інших країн Заходу прийшли до висновку, що результати зустрічі лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі перевершили очікування Москви. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на два джерела в американській розвідці, інформує УНН з посиланням на CNN.
За даними цих джерел, російська сторона залишилася особливо задоволеною спільною прес-конференцією, яку провели в Гельсінкі лідери США і РФ після зустрічі тет-а-тет і переговорів в розширеному складі. Як зазначає CNN, на цій прес-конференції Трамп дискредитував американську розвідку, зокрема, і американську політику в цілому, заявивши, що “США повелися нерозумно”, не пішовши назустріч Росії. При цьому західні спецслужби на основі отриманих розвідданих зробили висновок, що в цілому саміт перевершив очікування в Москві, де, однак, розраховували на більш дружні дії Трампа після зустрічі в верхах.
CNN звернулася за коментарями до Білого дому і Національної розвідки США. Відповіді з Білого дому поки не надходило, а апарат Національної розвідки відмовився коментувати публікацію телекомпанії.
Як повідомляв УНН, Трамп припускає змову проти нього з боку Міністерства юстиції і ФБР.