Спецслужбы США считают, что встреча Путина и Трампа превзошла ожидания России
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Спецслужбы США и других стран Запада пришли к заключению, что результаты встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки превзошли ожидания Москвы. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника в американском разведсообществе, информирует УНН со ссылкой на CNN.
По данным этих источников, российская сторона осталась особенно довольной совместной пресс-конференцией, которую провели в Хельсинки лидеры США и РФ после встречи тет-а-тет и переговоров в расширенном составе. Как отмечает CNN, на этой пресс-конференции Трамп дискредитировал американскую разведку, в частности, и американскую политику в целом, заявив, что “США повели себя глупо”, не пойдя навстречу России. При этом западные спецслужбы на основе полученных разведданных сделали вывод, что в целом саммит превзошел ожидания в Москве, где, однако, рассчитывали на более дружественные действия Трампа после встречи в верхах.
CNN обратилась за комментариями в Белый дом и Национальную разведку США. Ответа из Белого дома пока не поступало, а аппарат Национальной разведки отказался комментировать публикацию телекомпании.
Как сообщал УНН, Трамп предполагает заговор против него со стороны Министерства юстиции и ФБР.