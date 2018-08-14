Спецслужбы США считают, что встреча Путина и Трампа превзошла ожидания России

По данным этих источников, российская сторона осталась особенно довольной совместной пресс-конференцией, которую провели в Хельсинки лидеры США и РФ после встречи тет-а-тет и переговоров в расширенном составе. Как отмечает CNN, на этой пресс-конференции Трамп дискредитировал американскую разведку, в частности, и американскую политику в целом, заявив, что “США повели себя глупо”, не пойдя навстречу России. При этом западные спецслужбы на основе полученных разведданных сделали вывод, что в целом саммит превзошел ожидания в Москве, где, однако, рассчитывали на более дружественные действия Трампа после встречи в верхах.

CNN обратилась за комментариями в Белый дом и Национальную разведку США. Ответа из Белого дома пока не поступало, а аппарат Национальной разведки отказался комментировать публикацию телекомпании.

Как сообщал УНН, Трамп предполагает заговор против него со стороны Министерства юстиции и ФБР.