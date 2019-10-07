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Спецслужби РФ намагалися завербувати жителя Хмельниччини - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. До правоохоронців звернувся житель Хмельниччини, який розповів, що під час перетину кордону з Росією спецслужби РФ намагалися його завербувати для здійснення розвідувально-підривної діяльності на шкоду державній безпеці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

Спецслужби РФ намагалися завербувати жителя Хмельниччини - СБУ

"Оперативники встановили, що у травні 2019 року під час перетину державного кордону на КПП "Новоазовськ" мешканця Хмельниччини затримали представники Прикордонної служби ФСБ РФ. Погрожуючи кримінальним переслідуванням за надумані правопорушення, представники іноземної спецслужби змусили нашого співвітчизника погодитися на конфіденційне співробітництво. Чоловік під тиском підписав згоду на співпрацю з органами ФСБ РФ, отримав псевдонім та інструкції", - йдеться в повідомленні.

Зв'язок з куратором мав підтримувати через телефонний додаток. Йому наказали збирати персональну та службову інформацію про співробітників Управління СБУ у Хмельницькій області та про місця дислокації військових об’єктів у регіоні.
Проте, повернувшись додому, він проігнорував завдання, звернувся до СБУ і детально розповів про всі обставини свого вербування й отримані доручення.

Хмельницький міськрайонний суд врахував те, що громадянин України не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та отримане завдання, і звільнив його від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в окупованому Криму ФСБ намагалася завербувати українця.

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