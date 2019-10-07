Спецслужбы РФ пытались завербовать жителя Хмельницкой - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. К правоохранителям обратился житель Хмельницкой области, который рассказал, что во время пересечения границы с Россией спецслужбы РФ пытались его завербовать для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники установили, что в мае 2019 года во время пересечения государственной границы на КПП "Новоазовск" жителя Хмельницкой области задержали представители пограничной службы ФСБ РФ. Угрожая уголовным преследованием за надуманные правонарушения, представители иностранной спецслужбы заставили нашего соотечественника согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Мужчина под давлением подписал согласие на сотрудничество с органами ФСБ РФ, получил псевдоним и инструкции", - говорится в сообщении.
Связь с куратором должен был поддерживать через телефонное приложение. Ему приказали собирать персональную и служебную информацию о сотрудниках Управления СБУ в Хмельницкой области и о местах дислокации военных объектов в регионе. Однако, вернувшись домой, он проигнорировал задачи, обратился в СБУ и подробно рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученные поручения.
Хмельницкий горрайонный суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступную задачу иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в оккупированном Крыму ФСБ пыталась завербовать украинца.