Спецрадник президента Бразилії після зустрічі із Зеленським: "Україна і росія повинні поступитися для досягнення миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У середу спеціальний радник президента Бразилії з міжнародних справ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським після коментарів його президента, які викликали засудження з боку Києва, США та Європи, передає УНН.
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Радник Селсу Аморім, колишній міністр закордонних справ заявив після зустрічі бразильській газеті O Globo, що Зеленський зрозумів, що президент Луїс Інасіу Лула да Сілва "працює на мир". Представник заявив, що розмова проходила в атмосфері "великої довіри".
Аморім повідомив, що сказав Зеленському, що дві країни мають враховувати, що для досягнення угоди необхідно вдатися до поступок.
"Досягти злиття буде нелегко. Обом сторонам необхідно буде дійти висновку, що ціна війни більша, ніж вартість певних поступок", - сказав Аморім O Globo.
"Звичайно, Зеленський має свої позиції, але я думаю, що так ми просуваємося. Зараз має бути група країн, які працюють над цим питанням, обговорюють і те, й інше, щоб Україна та росія могли поговорити", - наголосив він.
Аморім сказав, що послання, яке він передав Зеленському, було переважно тим самим посланням, яке він передав президенту росії під час зустрічі в москві на початку минулого місяця.
Що передувало
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав до припинення вогню та запропонував створити "клуб націй", включаючи Бразилію, для встановлення миру. Водночас він відмовився надати зброю Україні, у коментарях поклав на Україну певну провину за вторгнення росії та заявив, що США та Європа "стимулюють" бойові дії. Його зауваження розкритикували всі ці сторони, що також викликали питання про неупередженість Бразилії в будь-яких можливих мирних переговорах.
Минулого місяця Аморім таємно з'їздив до москви і зустрівся з путіним. Пізніше Лула вітав міністра закордонних справ рф сергія лаврова в столиці Бразиліа.
Після зустрічі представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розкритикував підхід Бразилії до війни і те, що він особисто зустрічався з путіним та лавровим, а з українськими офіційними особами розмовляв лише телефоном.
Критики стверджують, що позиція Бразилії спрямована на те, щоб уникнути конфронтації з росією, яка є основним постачальником добрив для її соєвих плантацій.