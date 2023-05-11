Спецсоветник президента Бразилии после встречи с Зеленским: "Украина и россия должны уступить для достижения мира"

Детали

Советник Селсу Аморим, бывший министр иностранных дел заявил после встречи бразильской газете O Globo, что Зеленский понял, что президент Луис Инасиу Лула да Силва "работает на мир". Представитель заявил, что разговор проходил в атмосфере "большого доверия".

Аморим сообщил, что сказал Зеленскому, что две страны должны учитывать, что для достижения соглашения необходимо прибегнуть к уступкам.

"Достичь слияния будет нелегко. Обеим сторонам необходимо будет прийти к выводу, что цена войны больше, чем стоимость определенных уступок", — сказал Аморим O Globo.

"Конечно, Зеленский имеет свои позиции, но я думаю, что так мы продвигаемся. Сейчас должна быть группа стран, которые работают над этим вопросом, обсуждают и то, и другое, чтобы Украина и россия могли поговорить", — подчеркнул он.

Аморим сказал, что послание, которое он передал Зеленскому, было преимущественно тем же посланием, которое он передал президенту россии во время встречи в москве в начале прошлого месяца.

Что предшествовало

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к прекращению огня и предложил создать "клуб наций", включая Бразилию, для установления мира. В то же время он отказался предоставить оружие Украине, в комментариях возложил на Украину определенную вину за вторжение россии и заявил, что США и Европа "стимулируют" боевые действия. Его замечания раскритиковали все эти стороны, что также вызвало вопросы о беспристрастности Бразилии в любых возможных мирных переговорах.

В прошлом месяце Аморим тайно съездил в москву и встретился с путиным. Позже Лула приветствовал министра иностранных дел рф сергея лаврова в столице Бразилии.

После встречи представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскритиковал подход Бразилии к войне и то, что он лично встречался с путиным и лавровым, а с украинскими официальными лицами разговаривал только по телефону.

Критики утверждают, что позиция Бразилии направлена на то, чтобы избежать конфронтации с россией, которая является основным поставщиком удобрений для ее соевых плантаций.