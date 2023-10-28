Спецпризначенці СБУ "відмінусували" 19 ворожих танків за тиждень: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки України знищили 19 російських танків та майже 230 окупантів за тиждень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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«Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ за тиждень «розібрали» 19 танків і майже 230 росіян. Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках», - інформує СБУ.
Деталі
За минулий тиждень втрати ворога, які називають у СБУ, становили:
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- 228 військових;
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- 19 танків;
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- 38 ББМ;
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- 20 артилерійських систем;
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- 10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
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- 57 одиниць автотранспорту;
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- 1 камеру відеоспостереження;
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- 44 фортифікаційні споруди;
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- 2 склади з БК.
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Нагадаємо
УНН передавав, що спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ протягом останніх трьох тижнів знищив 72 цілі російської армії, серед яких були танки, ББМ, вантажівки та артилерійські системи.
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