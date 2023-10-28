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Спецпризначенці СБУ "відмінусували" 19 ворожих танків за тиждень: відео

Київ • УНН

 • 67439 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки України знищили 19 російських танків та майже 230 окупантів за тиждень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Спецпризначенці СБУ "відмінусували" 19 ворожих танків за тиждень: відео

Цитата

«Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ за тиждень «розібрали» 19 танків і майже 230 росіян. Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами із Сил оборони нищать окупантів на найгарячіших напрямках», - інформує СБУ.

Деталі

За минулий тиждень втрати ворога, які називають у СБУ, становили:

  • 228 військових;
  • 19 танків;
  • 38 ББМ;
  • 20 артилерійських систем;
  • 10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • 57 одиниць автотранспорту;
  • 1 камеру відеоспостереження;
  • 44 фортифікаційні споруди;
  • 2 склади з БК.

Нагадаємо

УНН передавав, що спецпідрозділ "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ протягом останніх трьох тижнів знищив 72 цілі російської армії, серед яких були танки, ББМ, вантажівки та артилерійські системи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 286 окупантів

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