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Спецназовцы СБУ "отминусовали" 19 вражеских танков за неделю: видео

Киев • УНН

 • 67439 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков и почти 230 оккупантов за неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Спецназовцы СБУ "отминусовали" 19 вражеских танков за неделю: видео

Цитата

«Спецназовцы ЦСО «А» СБУ за неделю «разобрали» 19 танков и почти 230 россиян. Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях», - информирует СБУ.

Детали

За прошедшую неделю потери врага, которые называют в СБУ, составили:

  • 228 военных;
  • 19 танков;
  • 38 ББМ;
  • 20 артиллерийских систем;
  • 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
  • 57 единиц автотранспорта;
  • 1 камеру видеонаблюдения;
  • 44 фортификационных сооружения;
  • 2 склада с БК.

Напомним

УНН передавал, что спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ в течение последних трех недель уничтожило 72 цели российской армии, среди которых были танки, ББМ, грузовики и артиллерийские системы.

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