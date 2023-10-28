Спецназовцы СБУ "отминусовали" 19 вражеских танков за неделю: видео
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Спецназовцы ЦСО «А» Службы безопасности Украины уничтожили 19 российских танков и почти 230 оккупантов за неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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«Спецназовцы ЦСО «А» СБУ за неделю «разобрали» 19 танков и почти 230 россиян. Наши воины бок о бок с боевыми побратимами из Сил обороны уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях», - информирует СБУ.
Детали
За прошедшую неделю потери врага, которые называют в СБУ, составили:
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- 228 военных;
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- 19 танков;
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- 38 ББМ;
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- 20 артиллерийских систем;
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- 10 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;
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- 57 единиц автотранспорта;
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- 1 камеру видеонаблюдения;
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- 44 фортификационных сооружения;
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- 2 склада с БК.
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Напомним
УНН передавал, что спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ в течение последних трех недель уничтожило 72 цели российской армии, среди которых были танки, ББМ, грузовики и артиллерийские системы.
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