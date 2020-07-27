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Спецпризначенці Нацгвардії отримали нові штурмові ґвинтівки UAR-15

Спецпризначенці Нацгвардії отримали нові штурмові ґвинтівки UAR-15

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. В рамках переозброєння деяких підрозділів Нацгвардії відповідно до стандартів НАТО, окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ отримав нові штурмові ґвинтівки UAR-15, передає УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі МВС України.

"У НГУ розпочали переозброєння деяких підрозділів відповідно до стандартів НАТО. Це дозволяє більш органічно здійснити перехід на якісно новий рівень виконання бойових задач та логістичного забезпечення військових формувань, що стримують зовнішню збройну агресію. Наразі, окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові ґвинтівки UAR-15 під патрон 5,56×45 мм", - повідомили в Міністерстві.

Крім того, у МВС оприлюднили також відео, в якому військові розповідають та показують переваги нового озброєння.

Як повідомляв УНН, Укрпошта закупила 400 пістолетів для проекту пересувних відділень. Їх планують видати водіям-супроводжувачам.

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