Спецпредставник ОБСЄ назвав ключові питання зустрічі у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Питання безпеки цивільного населення в зоні конфлікту на сході України залишаються пріоритетними для тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Кількість порушень режиму припинення вогню на сході України залишається на високому рівні. Тому питання безпеки цивільного населення в зоні конфлікту і дотримання режиму припинення вогню знову були одними з найбільш пріоритетних для ТКГ", - зазначив Сайдік.
За його словами, учасники переговорів знову акцентували увагу на необхідності неухильного дотримання режиму припинення вогню, що особливо важливо в безпосередній близькості від ключових об'єктів цивільної інфраструктури.
На засіданні робочої групи з безпеки були підтверджені гарантії безпеки під час проведення ремонту дерев'яних конструкцій підходу до мосту в пункті пропуску Станиця Луганська 9 і 10 грудня. Пункт пропуску в Станиці Луганській в ці дні буде закритий.
Крім того, як уточнив спецпредставник ОБСЄ, робоча група обговорила питання, пов'язані з розведенням сил і засобів та відведенням важкого озброєння. У центрі уваги гуманітарної підгрупи була тематика обміну полоненими.
"Робоча група обговорила деякі технічні питання. Сторони ще не визначили дату обміну, проте зобов'язалися зробити його до новорічних і різдвяних свят", - сказав Сайдік.
Відзначимо, наступне засідання ТКГ, останнім в 2017 році, відбудеться 20 грудня.
Нагадаємо, українська сторона в ТКГ під час переговорів з обміну полоненими окремо поставила питання звільнення підлітків, які були незаконно арештовані у вересні 2016 року.