Спецпредставитель ОБСЕ назвал ключевые вопросы встречи в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 5 грудня. УНН. Вопросы безопасности гражданского населения в зоне конфликта на востоке Украины остаются приоритетными для трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
“Число нарушений режима прекращения огня на востоке Украины остается на высоком уровне. Поэтому вопросы безопасности гражданского населения в зоне конфликта и соблюдения режима прекращения огня опять были одними из самых приоритетных для ТКГ”, — отметил Сайдик.
По его словам, участники переговоров вновь акцентировали внимание на необходимости неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, что особенно важно в непосредственной близости от ключевых объектов гражданской инфраструктуры.
На заседании рабочей группы по безопасности были подтверждены гарантии безопасности во время проведения ремонта деревянных конструкций подхода к мосту в пункте пропуска Станицы Луганской 9 и 10 декабря. Пункт пропуска в Станице Луганской в эти дни будет закрыт.
Кроме того, как уточнил спецпредставитель ОБСЕ, рабочая группа обсудила вопросы, связанные с разведением сил и средств и отводом тяжелого вооружения. В центре внимания гуманитарной подгруппы была тематика обмена пленными.
“Рабочая группа обсудила некоторые технические вопросы. Стороны еще не определили дату обмена, однако обязались совершить его до новогодних и рождественских праздников”, — сказал Сайдик.
Отметим, следующее заседание ТКГ, последнее в 2017 году, состоится 20 декабря.
Напомним, украинская сторона в ТКГ во время переговоров по обмену пленными отдельно поставила вопрос освобождения подростков, которые были незаконно арестованы в сентябре 2016 года.