Спецпосланець президента Південної Кореї передав йому у відповідь послання від В.Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін провів зустріч зі спеціальними посланцями, які повернулися в Сеул після офіційного візиту в Росію,передає УНН з посиланням на Yonhap News Agency.
Зазначається, що південнокорейський президент прийняв у своїй резиденції представника Демократичної партії «Тобуро» Со Ен Гіля, який недавно повернувся з поїздки в Москву, де він передав послання Мун Чже Іна президенту Росії Володимиру Путіну.
Під час наради Со Ен Гіль поінформував Мун Чже Іна про деталі поїздки в Росію і зустрічі з Путіним, а також передав главі держави відповідне послання від президента Росії.
Нагадаємо, Д.Трамп і новий президент Південної Кореї домовилися зустрітися якомога швидше.