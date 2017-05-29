Спецпосланник президента Южной Кореи передал ему ответное послание от Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу со специальными посланниками, которые вернулись в Сеул после официального визита в Россию, передает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.
Отмечается, что южнокорейский президент принял в своей резиденции представителя Демократической партии «Тобуро» Со Ен Гиля, который недавно вернулся из поездки в Москву, где он передал послание Мун Чжэ Ина президенту России Владимиру Путину.
Во время совещания Со Ен Гиль проинформировал Мун Чжэ Ина о деталях поездки в Россию и встречи с Путиным, а также передал главе государства соответствующее послание от президента России.
Напомним, Д.Трамп и новый президент Южной Кореи договорились встретиться как можно быстрее.