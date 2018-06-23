Спецназівця "Альфи" СБУ судитимуть за події 2014 року

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Генпрокуратурою повідомлено про підозру співробітнику Управління СБУ у Хмельницькій області у перевищенні влади під час масових протестів перед будівлею відомства 19 лютого 2014 року, коли загинули дві особи, а ще ряд отримали тілесні ушкодження. Про це повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН.

“Генпрокуратурою повідомлено про підозру співробітнику Управління СБУ у Хмельницькій області у перевищенні влади розслідування за фактом застосуванням 19 лютого 2014 року вогнепальної зброї біля центрального входу будівлі Управління СБУ у Хмельницькій області, під час проведення там мирних громадських акцій протесту, внаслідок чого загинуло дві особи, а ще ряд осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідчі та прокурори Департаменту спецрозслідувань встановили обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримали докази достатні для підозри конкретної особи у їх вчиненні.

Так, 21 червня 2018 року повідомлено про підозру співробітнику відділу ЦСО “А” УСБУ у Хмельницькій області у вчиненні перевищення влади, що супроводжувалося насильством, болісними діями та застосуванням зброї, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження за метою залякування потерпілого та інших осіб, заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження та вбивства через необережність, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває, збираються докази на перевірку причетності до злочину інших осіб.

Нагадаємо, екс-беркутівця судитимуть за розгін Автомайдану у січні 2014 року.

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