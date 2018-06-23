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Спецназовца "Альфы" СБУ будут судить за события 2014 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Генпрокуратурой сообщено о подозрении сотруднику Управления СБУ в Хмельницкой области в превышении власти во время массовых протестов перед зданием ведомства 19 февраля 2014 года, когда погибли два человека, и еще ряд получили телесные повреждения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает УНН.

“Генпрокуратурой сообщено о подозрении сотруднику Управления СБУ в Хмельницкой области в превышении власти в результате расследования по факту применения 19 февраля 2014 года огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области, во время проведения там мирных общественных акций протеста, в результате чего погибли два человека, а еще ряд лиц получили телесные повреждения разной степени тяжести”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, следователи и прокуроры Департамента спецрасследований установили обстоятельства совершения уголовных правонарушений и получили доказательства, достаточные для подозрения конкретного лица в их совершении.

Так, 21 июня 2018 года сообщено о подозрении сотруднику отдела ЦСО “А” УСБУ в Хмельницкой области в совершении превышения власти, сопровождавшееся насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения по целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следствие продолжается, собираются доказательства на проверку причастности к преступлению других лиц.

Напомним, экс-беркутовца будут судить за разгон Автомайдана в январе 2014 года.

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