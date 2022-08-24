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Спека спровокувала "хибну осінь" у Великій Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Спекотні літні температури у Великій Британії не тільки випалили землю, а і висушили річки, озера та водосховища та стали причиною того, що дерева рано скидають листя. Про це УНН пише посилаючись на ВВС.

Спека спровокувала "хибну осінь" у Великій Британії

Деталі

Ранній листопад, званий "хибною осінню", є ознакою стресу, оскільки дерева скидають листя, намагаючись зберегти вологу.

Але експерти кажуть, що в той час як старі дерева з глибоким корінням можуть витримувати більш сухі умови, молодші, менш укорінені дерева можуть наражатися на ризик.

"Дерева активують гормони, які вони використовують восени, щоб просто втягнутися і забезпечити своє виживання", - повідомила активістка природоохоронної благодійної організації Woodland Trust.

"Так триватиме ще кілька років, але якщо ми не будемо дуже обережні, це почне впливати на наші дерева", - сказала вона радіо ВВС.

У той же час організація заявила, що зафіксувала ранню появу стиглої дикої ожини — зазвичай осіннього плоду - 28 червня.

Це, а також передчасне дозрівання інших ягід та горіхів може завдати шкоди дикій природі, такій як дрібні ссавці та птиці, які запасаються енергією у вересні та жовтні для холодних зимових місяців.

Додамо

Температура вперше піднялася вище 40 градусів за Цельсієм у Великій Британії в липні, коли цей місяць став найпосушливішим за всю історію спостережень у багатьох частинах південної та східної Англії.

Зміну клімату звинувачують у сильній спеці, що призвела до оголошення посухи та заборони використання шлангів для економії води в деяких районах.

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