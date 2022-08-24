Жара спровоцировала "ложную осень" в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Жаркие летние температуры в Великобритании не только выжгли землю, но и высушили реки, озера и водохранилища и стали причиной того, что деревья рано сбрасывают листву. Об этом УНН пишет ссылаясь на BBC.
Детали
Ранний ноябрь, называемый "ложной осенью", является признаком стресса, поскольку деревья сбрасывают листву, пытаясь сохранить влагу.
Но эксперты говорят, что в то время как старые деревья с глубокими корнями могут выдерживать более сухие условия, младшие, менее укорененные деревья могут подвергаться риску.
"Деревья активируют гормоны, которые они используют осенью, чтобы просто втянуться и обеспечить свое выживание", - сообщила активистка благотворительной природоохранной организации Woodland Trust.
"Так будет продолжаться еще несколько лет, но если мы не будем очень осторожны, это начнет влиять на наши деревья", - сказала она радио BBC.
В то же время организация заявила, что зафиксировала раннее появление спелой дикой ежевики — обычно осеннего плода – 28 июня.
Это, а также преждевременное созревание других ягод и орехов может нанести вред дикой природе, такой как мелкие млекопитающие и птицы, которые делают запас энергией в сентябре и октябре для холодных зимних месяцев.
Добавим
Температура впервые поднялась выше 40 градусов по Цельсию в Великобритании в июле, когда этот месяц стал самым засушливым за всю историю наблюдений во многих частях южной и восточной Англии.
Изменение климата обвиняют в сильной жаре, что привело к объявлению засухи и запрету использования шлангов для экономии воды в некоторых районах.