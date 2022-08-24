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Жара спровоцировала "ложную осень" в Великобритании

Киев • УНН

 • 170483 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Жаркие летние температуры в Великобритании не только выжгли землю, но и высушили реки, озера и водохранилища и стали причиной того, что деревья рано сбрасывают листву. Об этом УНН пишет ссылаясь на BBC.

Жара спровоцировала "ложную осень" в Великобритании

Детали

Ранний ноябрь, называемый "ложной осенью", является признаком стресса, поскольку деревья сбрасывают листву, пытаясь сохранить влагу.

Но эксперты говорят, что в то время как старые деревья с глубокими корнями могут выдерживать более сухие условия, младшие, менее укорененные деревья могут подвергаться риску.

"Деревья активируют гормоны, которые они используют осенью, чтобы просто втянуться и обеспечить свое выживание", - сообщила активистка благотворительной природоохранной организации Woodland Trust.

"Так будет продолжаться еще несколько лет, но если мы не будем очень осторожны, это начнет влиять на наши деревья", - сказала она радио BBC.

В то же время организация заявила, что зафиксировала раннее появление спелой дикой ежевики — обычно осеннего плода – 28 июня.

Это, а также преждевременное созревание других ягод и орехов может нанести вред дикой природе, такой как мелкие млекопитающие и птицы, которые делают запас энергией в сентябре и октябре для холодных зимних месяцев.

Добавим

Температура впервые поднялась выше 40 градусов по Цельсию в Великобритании в июле, когда этот месяц стал самым засушливым за всю историю наблюдений во многих частях южной и восточной Англии.

Изменение климата обвиняют в сильной жаре, что привело к объявлению засухи и запрету использования шлангов для экономии воды в некоторых районах.

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