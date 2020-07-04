Спека до +39° і грози: якої погоди чекати у найближчі три доби

“Завтра у північних, місцями центральних, Одеській областях, вночі і в Карпатах та на Прикарпатті, короткочасні грозові дощі, 6 липня без опадів, 7 в Україні, крім південних, східних областей та Дніпропетровщини, місцями короткочасний дощ, гроза”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, додали синоптики.

“Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°, 7 липня 19-25°; на решті території вночі 16-22°, на узбережжі до 25°, вдень 34-39°, завтра у північних, у наступні дві доби і у більшості центральних областей 26-33°”, — зазначили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляв УНН, синоптики обіцяють до кінця тижня до 37 градусів тепла.