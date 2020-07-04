Жара до + 39° и грозы: какой погоды ждать в ближайшие трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: ожидают кратковременные дожди, местами грозы. Температуру днем обещают от 24 до 39° тепла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Завтра в северных, местами центральных, Одесской областях, ночью и в Карпатах и Прикарпатье, кратковременные грозовые дожди, 6 июля без осадков, 7 в Украине, кроме южных, восточных областей и Днепропетровской, местами кратковременный дождь, гроза", - сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, добавили синоптики.
"Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°, 7 июля 19-25°; на остальной территории ночью 16-22°, на побережье до 25°, днем 34-39°, завтра в северных, в последующие двое суток и в большинстве центральных областей 26-33°", - отметили в Укргидрометцентре.
Как сообщал УНН, синоптики обещают до конца недели до 37 градусов тепла.