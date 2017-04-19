Спалах стався на нафтобазі біля Києва, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На нафтобазі у Вишневому, що неподалік столиці, стався спалах у результаті якого одна людина отримала поранення. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Київській області.
"На нафтобазі мав місце спалах. Один співробітник отримав поранення", - повідомили у ДСНС Київської області.
За даними рятувальників, спалах не спричинив вибуху чи подальшої пожежі.
Нагадаємо, що увечері 8 червня 2015 року на нафтосховищі, розташованому в селі Крячки Васильківського району сталася пожежа. Тоді загинули п’ять осіб, четверо з яких – рятувальники.
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