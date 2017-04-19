Возгорание произошло на нефтебазе возле Киева, есть раненый

"На нефтебазе имела место вспышка. Один сотрудник получил ранения", - сообщили в ДСНС Киевской области.

По данным спасателей, возгорание не привело к взрыву или последующему пожару.

Напомним, что вечером 8 июня 2015 года на нефтехранилище, расположенном в селе Крячки Васильковского района произошел пожар. Тогда погибли пять человек, четверо из которых - спасатели.

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