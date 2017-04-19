Возгорание произошло на нефтебазе возле Киева, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На нефтебазе в Вишневом, что недалеко от столицы, произошло возгорание в результате которого один человек получил ранения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ДСНС в Киевской области.
"На нефтебазе имела место вспышка. Один сотрудник получил ранения", - сообщили в ДСНС Киевской области.
По данным спасателей, возгорание не привело к взрыву или последующему пожару.
Напомним, что вечером 8 июня 2015 года на нефтехранилище, расположенном в селе Крячки Васильковского района произошел пожар. Тогда погибли пять человек, четверо из которых - спасатели.
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