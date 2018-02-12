Спалах кору в Україні: перші симптоми та ймовірні ускладнення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У зв’язку із спалахом кору в Україні, Міністерство охорони здоров’я опублікувало інформацію про перші симптоми та ймовірні ускладнення від захворювання, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
У відомстві наголосили, що вірус кору надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Захворювання на кір має тяжкий перебіг.
“У хворого від 6 до 21 днів симптоми можуть не проявлятися. Далі починається період захворювання з такими симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювота. На 4–5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше”, — повідомляють у відомстві.
Захворювання на кір може призвести до таких ускладнень, як пневмонія, вушна інфекція та запалення мозку. В гірших випадках — інвалідності або смерті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зареєстрували більше 3,5 тисяч випадків захворювання на кір
У МОЗ наголосили, що ліків від кору немає, тому обов’язково потрібно вакцинуватися. В групі ризику знаходяться діти, які не отримали щеплення. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також залишаються вразливими до захворювання. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг.
У відомстві нагадали, що за 2017 рік в Україні зафіксували 4 тис. 782 випадки захворювання на кір. Найбільше випадків зареєстрували в Івано-Франківській області — 1344, Одеській — 1256, та Закарпатській — 637. 5 людей в Одеській області померли, з них — 3 дітей. Уже в січні 2018 року в Одеській області померла ще одна дитина. Відтак, від кору померли вже 6 людей.
Станом на 11 січня 2018 року в Києві на кір захворіли 66 людей, із них 54 — діти.
Як повідомляв УНН, раніше у МОЗ заявляли, що до кінця лютого, в Україну має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).