Спалах кишкової інфекції в дитсадку на Харківщині: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через спалах кишкової інфекції в яслах-садку в Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Так, 5 березня до чергової частини відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному з дитячих садочків отруїлися діти.
Цитата
“Попередньо встановлено, що у дитини віком 2,5 роки, яка відвідує ясла-садок у смт. Слобожанському, було виявлено ознаки харчового отруєння, у зв’язку з чим батьки звернулися до харківської лікарні. На теперішній час до медичних закладів Харкова з симптомами харчового отруєння звернулися 3 дитини, які теж відвідують цей дитячий заклад, ще 4 дитини проходять амбулаторне лікування за місцем мешкання”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що батьки малюків з письмовими заявами до районної поліції не зверталися. Також до правоохоронців не надходило жодної офіційної інформації з лікарень.
“Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Що було до цього
У яслах-садку Харківської області було зареєстровано 6 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей.
Доповнення
Як повідомляв УНН, минулого тижня в одному із дитячих садочків Тернополя зафіксовано спалах кишкової вірусної інфекції.