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Вспышка кишечной инфекции в детском саду в Харьковской области: открыто производство

Вспышка кишечной инфекции в детском саду в Харьковской области: открыто производство

Киев  •  УНН

 • 23432 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Правоохранители открыли производство из-за вспышки кишечной инфекции в яслях-саду в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Так, 5 марта в дежурную часть отдела полиции № 2 Чугуевского РУП поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из детских садов отравились дети.

Цитата

"Предварительно установлено, что у ребенка в возрасте 2,5 года, который посещает ясли-сад в с. Слобожанском, были обнаружены признаки пищевого отравления, в связи с чем родители обратились в харьковскую больницу. В настоящее время в медицинские учреждения Харькова с симптомами пищевого отравления обратились 3 ребенка, которые тоже посещают это детское учреждение, еще 4 ребенка проходят амбулаторное лечение по месту жительства", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что родители детей с письменными заявлениями в районную полицию не обращались. Также в полицию не поступало никакой официальной информации из больниц.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Что было до этого

В яслях-саду Харьковской области было зарегистрировано 6 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей.

Дополнение

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в одном из детских садов Тернополя зафиксировано вспышку кишечной вирусной инфекции.

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