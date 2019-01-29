Спалах харчової токсикоінфекції – наразі діти перебувають в задовільному стані

“Станом на 28 січня ніякої загрози життю та здоров’ю дітей з дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 5 „Теремок“ в місті Нетішин не має. Медикаментозне лікування було відмінено. Їхній стан задовільний. Діти зараз перебувають на амбулаторному лікування. Завтра буде вирішуватися питання щодо допуску їх до дитячого садочку”, — сказав Ігор Баланюк.

За його словами зараз продовжується санітарно-епідемічне розслідування та лабораторні дослідження. Після яких можна буде зняти або підтвердити попередній діагноз.

Також, за фактом виникнення спалаху направлено матеріали в правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Львові отруїлися десятеро вихованців ясельної групи у дитячому садку № 153. Що стало причиною, наразі невідомо. Ведеться перевірка.