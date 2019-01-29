Вспышка пищевой токсикоинфекции - состояние детей удовлетворительное
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В городе Нетешин Хмельницкой области восемь детей, обратились к врачам педиатров КНП НМП “Центр ПМСП” одной группы детского сада комбинированного типа № 5 “Теремок”, с предварительным диагнозом — “пищевая токсикоинфекция” сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы Украины в Хмельницкой области Игорь Баланюк.
“По состоянию на 28 января никакой угрозы жизни и здоровью детей детского учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа № 5 „Теремок“ в городе Нетешин нет. Медикаментозное лечение было отменено. Их состояние удовлетворительное. Дети сейчас находятся на амбулаторном лечении. Завтра будет решаться вопрос о допуске их в детский сад”, — сказал Игорь Баланюк.
По его словам сейчас продолжается санитарно-эпидемическое расследование и лабораторные исследования. После которых можно будет снять или подтвердить предварительный диагноз.
Также, по факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы.
Напомним, во Львове отравились десять воспитанников ясельной группы в детском саду № 153. Что стало причиной, пока неизвестно. Ведется проверка.