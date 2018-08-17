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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12812 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Спалах Еболи у Конго: вірус забрав життя близько півсотні осіб

Київ • УНН

 • 9599 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на середу у Демократичній Республіці Конго у провінціях північне Ківу та Ітурі було зареєстровано 78 випадків захворювання на вірус Ебола. Про це у п'ятницю повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає УНН з посиланням на CNN.

Спалах Еболи у Конго: вірус забрав життя близько півсотні осіб

З цих випадків 51 був підтверджений і 27 позначені як вірогідні. З усіх зареєстрованих випадків захворювання станом на середу 44 були смертельними.

Крім того, зазначається, що 10 працівників охорони здоров'я заразилися хворобою. Дев'ять з цих випадків підтверджені, і один ймовірний - це працівник, який загинув.

Нагадаємо, нові випадки зараження лихоманкою Ебола виявлені в Демократичній Республіці Конго (ДРК), в провінції Північне Ківу на початку травня.

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