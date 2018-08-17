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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вспышка Эболы в Конго: вирус унес жизни около полусотни человек

Киев • УНН

 • 9599 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на среду в Демократической Республике Конго в провинциях Северное Киву и Итури было зарегистрировано 78 случаев заболевания вирусом Эбола. Об этом в пятницу сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает УНН со ссылкой на CNN.

Вспышка Эболы в Конго: вирус унес жизни около полусотни человек

Из этих случаев 51 был подтвержден и 27 обозначены как вероятные. Из всех зарегистрированных случаев заболевания по состоянию на среду 44 были смертельными.

Кроме того, отмечается, что 10 работников здравоохранения заразились болезнью. Девять из этих случаев подтверждены, и один вероятный - это работник, который погиб.

Напомним, новые случаи заражения лихорадкой Эбола обнаружены в Демократической Республике Конго (ДРК), в провинции Северное Киву в начале мая.

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