Вспышка Эболы в Конго: вирус унес жизни около полусотни человек

Из этих случаев 51 был подтвержден и 27 обозначены как вероятные. Из всех зарегистрированных случаев заболевания по состоянию на среду 44 были смертельными.



Кроме того, отмечается, что 10 работников здравоохранения заразились болезнью. Девять из этих случаев подтверждены, и один вероятный - это работник, который погиб.



Напомним, новые случаи заражения лихорадкой Эбола обнаружены в Демократической Республике Конго (ДРК), в провинции Северное Киву в начале мая.



