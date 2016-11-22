Спалах африканської суми свиней зафіксований на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ветеринари отримали лабораторне підтвердження щодо наявності вірусу африканської чуми свиней у селі Черниця Корецького району. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник головного управління ветеринарної медицини в Рівненській області Володимир Лазарчук.
За його словами, сьогодні в населеному пункті запровадили карантин і встановили дизбар’єри.
“Фахівці почнуть умертвляти домашніх свиней. У сусідніх селах у межах трикілометрової зони карантину ведемо спостереження”, — додав В.Лазарчук.