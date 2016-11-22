Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ветеринары получили лабораторное подтверждение о наличии вируса африканской чумы свиней в селе Черница Корецкого района. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник главного управления ветеринарной медицины в Ровенской области Владимир Лазарчук.
По его словам, сегодня в населенном пункте ввели карантин и установили дизбарьеры.
"Специалисты начнут умерщвлять домашних свиней. В соседних селах в пределах трехкилометровой зоны карантина ведем наблюдение", - добавил В.Лазарчук.