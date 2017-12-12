Спалах АЧС зареєстрували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. У підсобному господарстві військової частини в Олександрії в Кіровоградській області зареєстрували випадок АЧС свиней. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби в області, передає УНН.
Згідно з інформацією, до Олександрійського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області від командування військової частини, що знаходиться в м. Олександрії, надійшло повідомлення про те, що в підсобному господарстві загинуло 35 голів свиней різних вікових груп.
Після отримання повідомлення фахівці Держпродспоживслужби та підпорядкованих установ ветмедицини в м.Олександрії здійснили виїзд на місце та провели розслідування випадку з відбором біологічного матеріалу та наступним його направленням до Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветсанекспертизи (м.Київ).
"За результатами дослідження виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней. Після цього в підсобному господарстві військової частини проведено безкровне умертвіння, спалювання та захоронення трупів тварин у кількості 66 голів (38 голів - падіж, 28 голів - умертвіння)", - зазначили у відомстві.
Проводяться заходи, передбачені рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Більше випадків загибелі та захворювання свиней, як в особистих господарствах так і в колективних, на території міста та району не зареєстровано.
Нагадаємо, в Україні ситуація з АЧС критична вже не перший рік. Збитки за підрахунками експертів перевищують 1 млрд грн. З початку року в країні зафіксовано 140 спалахів хвороби і до кінця року їх кількість ще може збільшитися.
Фермери в епідемії АЧС звинувачують державу і профільні контролюючі органи, які не здатні якісно протистояти поширенню вірусу.
У Держпродспоживслужбі, в свою чергу, нарікають на брак фінансування для протиепізоотичних заходів. У Верховній раді, тим часом, вважають, що справжня проблема служби не в фінансах, а в кадрах і компетенції.
Додамо, що за словами нардепа С.Тригубенка, в 2017-му фінансування Держпродспоживслужби збільшилося в два рази (з 56 в 2016 році до 113 млн грн). Однак, показники захворюваності АЧС аж ніяк не впали, а тільки навпаки: протягом 2016 року було зафіксовано 91 випадок хвороби, тоді як з початку 2017 року зареєстроване вже більше 110 спалахів, уточнив політик.