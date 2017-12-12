Вспышку АЧС зарегистрировали в Кировоградской области

Согласно информации, в Александрийский городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области от командования воинской части, находящейся в г.. Александрии, поступило сообщение о том, что в подсобном хозяйстве погибло 35 голов свиней различных возрастных групп.

После получения сообщения специалисты Госпродпотребслужбы и подчиненных учреждений ветмедицины в Александрии осуществили выезд на место и провели расследование случае с отбором биологического материала и последующим его направлением в Государственный научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветсанэкспертизы (Киев).

"По результатам исследования выявлено ДНК вируса африканской чумы свиней. После этого в подсобном хозяйстве воинской части проведения бескровное умерщвление, сжигание и захоронения трупов животных в количестве 66 голов (38 голов - падеж, 28 голов - умерщвление)", - отметили в ведомстве.

Проводятся мероприятия, предусмотренные решением государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Более случаев гибели и заболевания свиней, как в личных хозяйствах так и в коллективных, на территории города и района не зарегистрировано.

Напомним, в Украине ситуация с АЧС критическая уже не первый год. Убытки по подсчетам экспертов превышают 1 млрд грн. С начала года в стране зафиксировано 140 вспышек болезни и до конца года их количество еще может увеличиться.

Фермеры в эпидемии АЧС обвиняют государство и профильные контролирующие органы, которые не способны качественно противостоять распространению вируса.

В Госпродпотребслужбе, в свою очередь, жалуются на недостаток финансирования для противоэпизоотических мероприятий. В Верховной Раде, между тем, считают, что настоящая проблема службы не в финансах, а в кадрах и компетенции.

Добавим, что по словам нардепа С.Тригубенко, в 2017-м финансирование Госпродпотребслужбы увеличилось в два раза (с 56 в 2016 году до 113 млн грн). Однако, показатели заболеваемости АЧС отнюдь не упали, а только наоборот: в течение 2016 было зафиксировано 91 случай болезни, тогда как с начала 2017 зарегистрировано уже более 110 вспышек, уточнил политик.