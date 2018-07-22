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SpaceX успішно запустила нову версію ракети Falcon 9

SpaceX успішно запустила нову версію ракети Falcon 9

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Космічна компанія SpaceX у ніч на 22 липня успішно запустила ракету Falcon 9, яка має вивести на орбіту індонезійський супутник Telkom Indonesia та 7-ми тонний канадський комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage, призначений для передачі широкосмугового сигналу в Північній і Південній Америці. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу SpaceX

Супутник також дозволить створити  доступ до інтернету через Wi-Fi авіапасажирам, які подорожують над північною частиною Атлантичного океану.

Додамо, запущенна версія Falcon 9 Block 5 - є найновішою. Менше, ніж через 9 хвилин після запуску, першачастина ракети повернулася на Землю і сіла на борту корабля SpaceX.

Виведені на орбіту супутники планують запустити 25 липня та 2 серпня.

Як повідомляв УНН, космічний корабель Crew Dragon, створений компанією SpaceX для екіпажів, пройде випробування в термовакуумній камері у дослідницький центр Національного аерокосмічного агентства США імені Джона Гленна в американському штаті Огайо.

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