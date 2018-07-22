SpaceX успішно запустила нову версію ракети Falcon 9

Супутник також дозволить створити доступ до інтернету через Wi-Fi авіапасажирам, які подорожують над північною частиною Атлантичного океану.



Додамо, запущенна версія Falcon 9 Block 5 - є найновішою. Менше, ніж через 9 хвилин після запуску, першачастина ракети повернулася на Землю і сіла на борту корабля SpaceX.



Виведені на орбіту супутники планують запустити 25 липня та 2 серпня.



Як повідомляв УНН, космічний корабель Crew Dragon, створений компанією SpaceX для екіпажів, пройде випробування в термовакуумній камері у дослідницький центр Національного аерокосмічного агентства США імені Джона Гленна в американському штаті Огайо.