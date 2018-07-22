SpaceX успешно запустила новую версию ракеты Falcon 9
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Космическая компания SpaceX в ночь на 22 июля успешно запустила ракету Falcon 9, которая должна вывести на орбиту индонезийский спутник Telkom Indonesia и 7-ми тонный канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage, предназначенный для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу SpaceX
Спутник также позволит создать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.
Добавим, запущенна версия Falcon 9 Block 5 - является самой новой. Меньше, чем через 9 минут после запуска, первая часть ракеты вернулась на Землю и села на борту корабля SpaceX.
Выведеные на орбиту спутники планируют запустить 25 июля и 2 августа.
Как сообщал УНН, космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX для экипажей, пройдет испытания в термовакуумной камере в исследовательском центре Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо.