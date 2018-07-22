SpaceX успешно запустила новую версию ракеты Falcon 9

Спутник также позволит создать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.



Добавим, запущенна версия Falcon 9 Block 5 - является самой новой. Меньше, чем через 9 минут после запуска, первая часть ракеты вернулась на Землю и села на борту корабля SpaceX.



Выведеные на орбиту спутники планируют запустить 25 июля и 2 августа.



Как сообщал УНН, космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX для экипажей, пройдет испытания в термовакуумной камере в исследовательском центре Национального аэрокосмического агентства США имени Джона Гленна в американском штате Огайо.