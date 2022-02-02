SpaceX прискорила супутниковий інтернет Starlink до 500 Мбіт/с: скільки він коштуватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Компанія SpaceX пропонує супутниковий інтернет з підвищеною швидкістю, повідомляє УНН з посиланням на сайт Starlink.
Ціна пакету Premium, анонсованого 2 лютого главою компанії Ілоном Маском, становить 500 доларів на місяць. У пакеті пропонується підвищена швидкість доступу в Інтернет: від 150 до 500 Мбіт/с (у звичайному пакеті від 50 до 250 Мбіт/с). Йдеться про скачуванні даних.
Для доступу до Інтернету користувачам необхідний буде набір з антени зі збільшеною площею прийому супутникового сигналу і Wi-Fi роутер Starlink Premium Kit. Їх можна замовити за 2500 доларів.
Доставляти набори почнуть у другій половині 2022 року. Але в Україні послуги Starlink поки не доступні.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, нещодавно пройшов міжнародний день без Інтернету.