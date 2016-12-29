SpaceX показала знімок нової ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Заснована бізнесменом Ілоном Маском американська приватна космічна компанія SpaceX опублікувала фотографію надважкої ракети, яка отримала назву Falcon Heavy, передає УНН з посиланням на Instagram SpaceX.
"Falcon Heavy на ракетному заводі. Коли FН полетить в наступному році, вона буде найпотужнішою операційної ракетою, у два рази потужнішою ніж всі інші в світі",- йдеться у повідомленні компанії.
Імовірно, запуск ракети відбудеться в середині грудня 2017 року. Апарат зможе підняти на орбіту вагу в 54 тонни.
Нагадаємо, компанія Ілона Маска вирішила перенести перший пілотований запуск свого корабля Dragon, призначеного для транспортування астронавтів США на орбіту Землі, до другого кварталу 2018 року.