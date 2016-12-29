SpaceX показала снимок новой ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Основанная бизнесменом Илоном Маском американская частная космическая компания SpaceX опубликовала фотографию сверхтяжелой ракеты, которая получила название Falcon Heavy, передает УНН со ссылкой на Instagram SpaceX.
"Falcon Heavy на ракетном заводе. Когда FН полетит в следующем году, она будет самой мощной операционной ракетой, в два раза мощнее чем все остальные в мире", - говорится в сообщении компании.
Вероятно, запуск ракеты состоится в середине декабря 2017 года. Аппарат сможет поднять на орбиту вес в 54 тонн.
Напомним, компания Илона Маска решила перенести первый пилотируемый запуск своего корабля Dragon, предназначенного для транспортировки астронавтов США на орбиту Земли, на второй квартал 2018 года.