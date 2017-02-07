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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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SpaceX планує запускати ракети Falcon 9 кожні два-три тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Американська компанія SpaceX планує здійснювати пуск своїх ракет Falcon 9 кожні два-три тижні, після того як введе в експлуатацію новий стартовий майданчик у Флориді, передає УНН з посиланням на Reuters.

SpaceX планує запускати ракети Falcon 9 кожні два-три тижні

Останній запуск відбувся 14 січня, вперше після аварії 1 вересня. Інцидент стався під час заправки палива, приблизно за вісім хвилин до запуску дев’яти двигунів ракети. У результаті вибуху була втрачена ракета і ізраїльський комунікаційний супутник AMOS-6.

Зараз компанія проводить ремонтні роботи: заміну двигунів ракет для підвищення ефективності та вирішення можливих проблем з безпекою, також планується зміна дизайну турбонасосного агрегату.

“Ми будемо здійснювати запуски ракет кожні дві-три тижні”, — заявила президент компанії Гвін Шотвелл.

Вона також зазначила, що вартість нового стартового майданчика становитиме близько 100 мільйонів доларів, він буде введений в експлуатацію вже наступного тижня.

Нагадаємо, компанія SpaceX показала пересування у вакуумному тунелі Hyperloop в 3D.

Українські Національні Новини

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