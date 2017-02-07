SpaceX планирует запускать ракеты Falcon 9 каждые две-три недели
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Американская компания SpaceX планирует осуществлять пуск своих ракет Falcon 9 каждые две-три недели, после того как введет в эксплуатацию новую стартовую площадку во Флориде, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Последний запуск состоялся 14 января, впервые после аварии 1 сентября. Инцидент произошел во время заправки топлива, примерно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.
Сейчас компания проводит ремонтные работы: замену двигателей ракет для повышения эффективности и решения возможных проблем с безопасностью, также планируется изменение дизайна турбонасосного агрегата.
"Мы будем осуществлять запуски ракет каждые две-три недели", - заявила президент компании Гвин Шотвелл.
Она также отметила, что стоимость новой стартовой площадки составит около 100 млн долларов, она будет введена в эксплуатацию уже на следующей неделе.
Напомним, компания SpaceX показала передвижение в вакуумном туннеле Hyperloop в 3D.