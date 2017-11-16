Союзники Меркель висловили сумніви щодо створення коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Союзники канцлера Німеччини Ангели Меркель заявили, що спроби лідерки створити коаліцію "Ямайка" приречені на провал, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Я маю сумніви, що ми зможемо піти на поступки попри розбіжності поглядів всіх потенційних учасників коаліції", - сказав старший член Християнського соціального союзу Йоахім Херрманн.
У той же час, один з ключових фігур партії Меркель "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Йєнс Шпан категорично висловився щодо створення трьохсторонньої коаліції.
"Коаліції не буде створено жодною ціною", - заявив Й.Шпан.
Ще один з високопоставлених чиновників з "Християнсько-демократичного союзу" Томас Штробль коментуючи можливий провал створення коаліції сказав, що "це було б підґрунтям з економічних стимулів для правих популістів".
Як повідомляв УНН, попри численні розбіжності між потенційними учасниками коаліції, канцлерка Анґела Меркель вірить, що коаліція "Ямайка" все ж таки буде створена.