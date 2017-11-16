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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35376 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 56584 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64944 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68527 просмотра

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13:14 • 58217 просмотра

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11:14 • 97356 просмотра

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Союзники Меркель выразили сомнения по созданию коалиции

Союзники Меркель выразили сомнения по созданию коалиции

Киев  •  УНН

 • 10752 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Союзники канцлера Германии Ангелы Меркель заявили, что попытки лидера создать коалицию "Ямайка" обречены на провал, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Я сомневаюсь, что мы сможем пойти на уступки несмотря на различие взглядов всех потенциальных участников коалиции", - сказал старший член Христианского социального союза Йоахим Херрманн.

В то же время, один из ключевых фигур партии Меркель "Христианско-демократический союз" (ХДС) Йенс Шпан категорически высказался по созданию трехсторонней коалиции.

"Коалиция не будет создана никакой ценой", - заявил Й.Шпан.

Еще один из высокопоставленных чиновников из "Христианско-демократического союза" Томас Штробль комментируя возможный провал создания коалиции сказал, что "это было бы основанием экономических стимулов для правых популистов".

Как сообщал УНН, несмотря на многочисленные разногласия между потенциальными участниками коалиции, канцлер Ангела Меркель верит, что коалиция "Ямайка" все же будет создана.

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