Союзники Меркель выразили сомнения по созданию коалиции

"Я сомневаюсь, что мы сможем пойти на уступки несмотря на различие взглядов всех потенциальных участников коалиции", - сказал старший член Христианского социального союза Йоахим Херрманн.

В то же время, один из ключевых фигур партии Меркель "Христианско-демократический союз" (ХДС) Йенс Шпан категорически высказался по созданию трехсторонней коалиции.

"Коалиция не будет создана никакой ценой", - заявил Й.Шпан.

Еще один из высокопоставленных чиновников из "Христианско-демократического союза" Томас Штробль комментируя возможный провал создания коалиции сказал, что "это было бы основанием экономических стимулов для правых популистов".

Как сообщал УНН, несмотря на многочисленные разногласия между потенциальными участниками коалиции, канцлер Ангела Меркель верит, что коалиция "Ямайка" все же будет создана.