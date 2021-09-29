СOVID-сертифікат за 1,2 тис. грн: у Києві пара підробляла медичні документи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Києві викрили чоловіка й жінку, які виготовляли та продавали в інтернеті фальшиві СOVID-сертифікати та ПЛР-тести. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру та Національну поліцію.
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За даними розслідування, 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації.
Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ПЛР-тести продавали по 600 грн, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 грн.
Повідомляють, що у своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити приблизно 200 підроблених медичних документів.
Додамо
В оселі порушників та в їхній автівці провели обшуки, під час яких вилучили: ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус.
Також під час огляду вилученої техніки знайшли переписки про замовлення псевдосертифікатів та виявили бланки для їхнього виготовлення.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Парі загрожує до восьми років позбавлення волі.
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