СOVID-сертифікат за 1,2 тис. грн: у Києві пара підробляла медичні документи

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Київ • УНН

 • 19134 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Києві викрили чоловіка й жінку, які виготовляли та продавали в інтернеті фальшиві СOVID-сертифікати та ПЛР-тести. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру та Національну поліцію.

Деталі

За даними розслідування, 24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації.

Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на COVID-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ПЛР-тести продавали по 600 грн, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 грн.

Повідомляють, що у своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити приблизно 200 підроблених медичних документів.

Додамо

В оселі порушників та в їхній автівці провели обшуки, під час яких вилучили: ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус.

Також під час огляду вилученої техніки знайшли переписки про замовлення псевдосертифікатів та виявили бланки для їхнього виготовлення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Парі загрожує до восьми років позбавлення волі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Псевдовакцинація за 5 тис. грн: сімейна лікарка виготовляла фальшиві COVID-сертифікати

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