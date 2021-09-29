СOVID-сертификат за 1,2 тыс. грн: в Киеве пара подделывала медицинские документы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые изготавливали и продавали в интернете фальшивые СOVID-сертификаты и ПЦР-тесты . Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и Национальную полицию.

Детали

По данным расследования, 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере, где принимали заказы на изготовление поддельной медицинской документации.

Без прохождения лабораторных исследований гражданам предлагали изготовление ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации. ПЦР-тесты продавали по 600 грн, а свидетельство о вакцинации стоили 1200 грн.

Сообщают, что в своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

Добавим

В доме нарушителей и в их машине провели обыски, во время которых изъяли: ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус.

Также при осмотре изъятой техники нашли переписки о заказе псевдосертификатив и обнаружили бланки для их изготовления.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Паре грозит до восьми лет лишения свободы.

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