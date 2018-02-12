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Соцстрах повністю оплачуватиме реабілітаційне лікування працюючим українцям

Соцстрах повністю оплачуватиме реабілітаційне лікування працюючим українцям

Київ • УНН

 • 23755 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Усі працюючі українці мають право на реабілітаційне лікування за кошти Фонду соцстрахування, передає УНН з посиланням на прес-службу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

“Кожен працевлаштований українець має право на реабілітаційне лікування за кошти Фонду соцстрахування”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Фонд повністю оплачує медичну реабілітацію після перенесених захворювань і травм у санаторно-курортних закладах.

Фонд соцстраху фінансує медичну реабілітацію за профілями:

  • нейрореабілітація;
  • м’язово-скелетна реабілітація;
  • кардіо-пульмонарна реабілітація;
  • медико-психологічна реабілітація учасників АТО;
  • реабілітація після оперативних втручань на органах зору;
  • реабілітація при порушенні перебігу вагітності;
  • інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах).

Правом на відновлення здоров’я за рахунок коштів Фонду може скористатись кожна застрахована особа (яка сплачує та/або за яку сплачується ЄСВ) у разі настання страхового випадку в період роботи.

“Підтвердженням потреби подальшого лікування у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу є висновок лікарсько-консультативної комісії. Аби особа отримала відновлювальне лікування, медичний заклад має поінформувати робочий орган Фонду про страховий випадок пацієнта, що має покази для проходження реабілітації”, — пояснили у Фонді.

Як уточнив голова правління Фонду Володимир Саєнко, новий механізм надання реабілітаційного лікування максимально прозорий і зручний для людини: хворому не доведеться збирати жодних довідок і ходити по кабінетах.

“Щойно лікувальний заклад повідомляє Фонд про особу, яка потребує реабілітації, для пацієнта процес автоматизується: працівник ФССУ приходить в стаціонар до хворого, від якого необхідно лише пред’явити паспорт і ідентифікаційний код, усю іншу інформацію Фонд самостійно дізнається в електронному реєстрі — без участі застрахованої особи”, — додав він.

Крім того, зазначається, що застрахована особа має право вільного вибору реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу відповідно до показань. Тривалість відновлювального лікування залежить від медичних показань та може становити до 24 днів. Станом на 12 лютого на реабілітаційне лікування за новою процедурою направили 1,2 тисячі осіб.

Нагадаємо, соцстрах здійснив у 2017 році страхових виплат внутрішньо переміщеним особам на суму в 1,6 млрд грн.

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