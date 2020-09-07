Соцмережі захопив алкогольний челлендж Кемерон Діаз: п'ємо без рук
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Акторка Кемерон Діаз, зайнявшись виноробством, запустила винний челлендж. Ідею підхопили користувачі соціальних мереж, пише УНН.
Знаменитості підтримують челлендж в Instagram і Tik Tok, публікуючи фотографії і відео того, як одна людина п'є вино з келиха, який зубами утримує напарник.
Відповідні пости супроводжують хештегом: #winechallenge.
Головне завдання учасників челенджу - спорожнити келих без допомоги рук.
До "виклику" вже приєдналася велика кількість користувачів соціальних мереж, серед яких чимало зірок.
Нагадаємо, раніше експерти алкогольного ринку розповіли УНН про головні тренди споживання спиртних напоїв, які сьогодні спостерігаються в світі і в Україні зокрема.
Так, зростає популярність сидрів, смачних і незвичайних винних напоїв з блискітками, а також активно розвивається напрямок "крафтового" алкоголю.
Відзначимо, що на вітчизняному ринку, слідуючи трендам, український виробник ЛГЗ "Прайм" нещодавно представив винні напої блакитного кольору з перловими блискітками - CAPRIZO.
Готують їх на основі чорничного соку. А сам напій по суті є готовим до вживання легким алкогольним коктейлем.