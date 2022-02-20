Соцмережа Трампа з'явиться в App Store у понеділок - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Нове дітище колишнього президента США Дональда Трампа, соціальна мережа Truth Social, ймовірно, має з'явитися в App Store компанії Apple в понеділок. Про це вперше повідомило агентство Reuters, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що пізно ввечері в п'ятницю верифікований аккаунт директора по продукції нової мережі "Біллі Б." відповів на питання про програму від людей, запрошених використовувати його на етапі тестування.
Один користувач запитав, коли додаток, який був доступний на цьому тижні для бета-тестування, стане доступним і для публіки.
"В даний час ми плануємо випустити додаток в магазині Apple App Store в понеділок, 21 лютого", — відповів виконавчий директор.
Що було раніше
Як писав УНН, Truth Social, альтернатива Twitter від компанії Trump Media & Technology Group (TMTG), вже доступна для попереднього замовлення перед запуском в президентський день - американське свято, яке відзначають в третій понеділок лютого. Цього року він випадає на 21 лютого.
Повідомлялося що, як і в Twitter, додаток пропонує функції, що дозволяють стежити за іншими людьми і актуальними темами. Його повідомлення, еквівалентне "твіту", буде називатися" truth " (з англ. - правда).
Запуск програми повинен відбутися через 13 місяців після того, як Facebook і Twitter компанії Meta заблокували Трампа за те, що той нібито підбивав своїх прихильників брати участь 6 січня в штурмі Капітолію.
Нагадаємо
6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які виграв Джо Байден.
Протестувальники не погодилися з результатами підрахунку голосів, прорвалися через оточення, захопили Капітолій і зірвали засідання Конгресу. Їх вдалося витіснити лише за кілька годин. В ході штурму Капітолію загинули п'ятеро людей. Пізніше двоє співробітників поліції наклали на себе руки.