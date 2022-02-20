Соцсеть Трампа появится в App Store в понедельник - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Новое детище бывшего президента США Дональда Трампа, социальная сеть Truth Social, вероятно, должно появиться в App Store компании Apple в понедельник. Об этом впервые сообщило агентство Reuters, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что поздно вечером в пятницу верифицированный аккаунт директора по продукции новой сети "Билли Б." ответил на вопросы о приложении от людей, приглашенных использовать его на этапе тестирования.
Один пользователь спросил, когда приложение, которое было доступно на этой неделе для бета-тестировки, станет доступным и для публики.
"В настоящее время мы планируем выпустить приложение в магазине Apple App Store в понедельник, 21 февраля", — ответил исполнительный директор.
Что было ранее
Как писал УНН, Truth Social, альтернатива Twitter от компании Trump Media & Technology Group (TMTG), уже доступна для предзаказа перед запуском в Президентский день – американский праздник, который отмечают в третий понедельник февраля. В этом году он выпадает на 21 февраля.
Сообщалось что, как и в Twitter, приложение предлагает функции, позволяющие следить за другими людьми и актуальными темами. Его сообщение, эквивалентное "твиту", будет называться "truth" (с англ. – правда).
Запуск приложения должен состояться через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter компании Meta заблокировали Трампа за то, что тот якобы подбивал своих сторонников участвовать 6 января в штурме Капитолия.
Напомним
6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден.
Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Их удалось вытеснить лишь за несколько часов. В ходе штурма Капитолия погибли пять человек. Позже двое сотрудников полиции покончили с собой.