Соцсеть Трампа появится в App Store в понедельник - Reuters

ukru
15 марта, 19:03 • 97011 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127260 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115392 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109633 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100502 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96561 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84292 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117928 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124702 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126889 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 64188 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 44174 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 55175 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 118326 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 35722 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117928 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118282 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256838 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286331 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102928 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124702 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109869 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127252 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129387 просмотра
Актуальное
Соцсеть Трампа появится в App Store в понедельник - Reuters

Соцсеть Трампа появится в App Store в понедельник - Reuters

Киев • УНН

 • 85175 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Новое детище бывшего президента США Дональда Трампа, социальная сеть Truth Social, вероятно, должно появиться в App Store компании Apple в понедельник. Об этом впервые сообщило агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что поздно вечером в пятницу верифицированный аккаунт директора по продукции новой сети "Билли Б." ответил на вопросы о приложении от людей, приглашенных использовать его на этапе тестирования.

Один пользователь спросил, когда приложение, которое было доступно на этой неделе для бета-тестировки, станет доступным и для публики.

"В настоящее время мы планируем выпустить приложение в магазине Apple App Store в понедельник, 21 февраля", — ответил исполнительный директор.

Что было ранее

Как писал УНН, Truth Social, альтернатива Twitter от компании Trump Media & Technology Group (TMTG), уже доступна для предзаказа перед запуском в Президентский день – американский праздник, который отмечают в третий понедельник февраля. В этом году он выпадает на 21 февраля.

Сообщалось что, как и в Twitter, приложение предлагает функции, позволяющие следить за другими людьми и актуальными темами. Его сообщение, эквивалентное "твиту", будет называться "truth" (с англ. – правда).

Запуск приложения должен состояться через 13 месяцев после того, как Facebook и Twitter компании Meta заблокировали Трампа за то, что тот якобы подбивал своих сторонников участвовать 6 января в штурме Капитолия.

Напомним

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джо Байден.

Протестующие не согласились с результатами подсчета голосов, прорвались через оцепление, захватили Капитолий и сорвали заседание Конгресса. Их удалось вытеснить лишь за несколько часов. В ходе штурма Капитолия погибли пять человек. Позже двое сотрудников полиции покончили с собой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы