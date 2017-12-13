Соціологи назвали вік, з якого більшість українців починають вживати алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Майже половина українців вперше спробували спиртне у віці 16-18 років. Про це свідчать дані дослідження Research & Branding Group, передає УНН.
"Приблизно половина українців (48%) вперше спробувала спиртне у віці 16-18 років. А ще близько третини (30%) зробили це навіть пізніше", - йдеться у дослідженні.
Окрім того, результати дослідження свідчать, що кожен шостий українець (16%) вперше познайомився зі смаком алкоголю в підлітковому віці (14-15 років) або навіть в дитинстві (до 14 років).
Як повідомляв УНН, до Нового року в переддень свят алкоголь в Україні дорожчати не буде. За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде перебувати в діапазоні 82-87 грн.
Вартість шампанського становитиме 79,19 грн за 0,7 л і вище.
Коньяк 0,5 л трирічної витримки 40% буде коштувати не менше 120 грн.