Соціологи назвали вік, з якого більшість українців починають вживати алкоголь

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Майже половина українців вперше спробували спиртне у віці 16-18 років. Про це свідчать дані дослідження Research & Branding Group, передає УНН.

"Приблизно половина українців (48%) вперше спробувала спиртне у віці 16-18 років. А ще близько третини (30%) зробили це навіть пізніше", - йдеться у дослідженні.

Окрім того, результати дослідження свідчать, що кожен шостий українець (16%) вперше познайомився зі смаком алкоголю в підлітковому віці (14-15 років) або навіть в дитинстві (до 14 років).

Як повідомляв УНН, до Нового року в переддень свят алкоголь в Україні дорожчати не буде. За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде перебувати в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського становитиме 79,19 грн за 0,7 л і вище.

Коньяк 0,5 л трирічної витримки 40% буде коштувати не менше 120 грн.

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