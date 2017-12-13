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Социологи назвали возраст, с которого большинство украинцев начинают употреблять алкоголь

Социологи назвали возраст, с которого большинство украинцев начинают употреблять алкоголь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Почти половина украинцев впервые попробовали спиртное в возрасте 16-18 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования Research & Branding Group, передает УНН.

"Примерно половина украинцев (48%) впервые попробовала спиртное в возрасте 16-18 лет. А еще около трети (30%) сделали это даже позже", - говорится в исследовании.

Кроме того, результаты исследования показывают, что каждый шестой украинец (16%) впервые познакомился со вкусом алкоголя в подростковом возрасте (14-15 лет) или даже в детстве (до 14 лет).

Как сообщал УНН, до Нового года в канун праздников алкоголь в Украине дорожать не будет. По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет находиться в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит 79,19 грн за 0,7 л и выше.

Коньяк 0,5 л трехлетней выдержки 40% будет стоить не менее 120 грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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