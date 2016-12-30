Соціальний гуртожиток і дитячий будинок з’являться у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві на бульварі Ярослава Гашека, 4 реконструюють частину будинку під соціальний гуртожиток і дитячий будинок сімейного типу. Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службі КМДА.
Соціальний гуртожиток необхідний для проживання (до вирішення питання щодо забезпечення їх житловою площею) дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їхнього числа. Із 420 дітей первинного обліку 75 — не мають свого житла та при поверненні із державних закладів потребують житла для тимчасового проживання, з метою соціальної адаптації і підготовки до самостійного життя.
Зазначимо, що у Дніпровському районі функціонує два будинки сімейного типу, що є недостатнім для 420 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що в розрізі районів столиці становить найбільшу кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, із 420 дітей, 28 — перебувають у державних дитячих закладах і потребують влаштування до сімейних форм виховання.
У відомстві зазначили, що фінансування робіт із проектування та реконструкції зазначених приміщень здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, в рамках реалізації “Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік та наступні роки”. Замовником робіт визначено Дніпровську РДА.